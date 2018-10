Lentate sul Seveso: il sindaco ritira le deleghe, Del Pero non è più assessore Patrizia Del Pero non è più un assessore di Lentate sul Seveso. Lo ha comunicato giovedì il sindaco Laura Ferrari con atto ufficiale. Del Pero era rimasta assessore all’Istruzione, era stata la più votata alle elezioni comunali.

Patrizia Del Pero non è più un assessore di Lentate sul Seveso. Lo ha comunicato giovedì il sindaco Laura Ferrari con atto ufficiale. Del Pero era rimasta assessore all’Istruzione, dopo che lo scorso aprile era già stata privata delle deleghe a Sport e Cultura: candidata per la Lega nord, era stata la più votata delle ultime elezioni comunali.

Il sindaco di Forza Italia ha motivato la scelta con un rapporto di fiducia incrinato in seguito ad alcuni comportamenti polemici e provocatori nei confronti dell’amministrazione: tra questi esternazioni polemiche in occasione dell’evento di intitolazione del centro sportivo, la partecipazione non concordata all’incontro sulla momentanea chiusura della scuola media, la dichiarazione fuori microfono in consiglio comunale di “non sapere nulla“ del nuovo piano di diritto allo studio presentato in quell’occasione dal sindaco.

“Torno a essere un libero cittadino e rimarrò leghista – ha commentato Del Pero – per ora non commento le motivazioni”.

