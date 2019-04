Lentate sul Seveso: camion fuori strada in via per Mariano, code chilometriche e traffico in tilt

Lentate sul Seveso: via per Mariano due camion si sono incrociati sulle curve e uno è scivolato nel terrapieno (Foto by Cristina Marzorati)

Traffico in tilt lunedì mattina a Lentate sul Seveso in via per Mariano che per i pendolari rappresenta la strada alternativa alla Novedratese dopo la chiusura a causa del danneggiamento del ponte di Carimate.

Intorno alle 6 due camion si sono incrociati sulle curve di via per Mariano, uno è scivolato nel terrapieno a margine strada e si è affossato. Trasportava blocchi di cemento e per fortuna non si è rovesciato.

Importanti le ripercussioni sul traffico. Dalle 6.30 alle 7.30 la carreggiata ridotta a una corsia, poi completamente chiusa sino alle 8.30 per permettere l’intervento dei vigili del fuoco di Lazzate e di Milano con la gru.

Si sono formate code chilometriche con i mezzi indirizzati per il centro della piccola frazione di Cimnago. Il ponte della Novedratese dovrebbe riaprire lunedì 15 aprile.

