Viabilità: i percorsi alternativi da Lentate sul Seveso per la Novedratese chiusa a Carimate Lentate sul Seveso in prima linea per affrontare in maniera condivisa il problema della chiusura della Novedratese per un ponte danneggiato irrimediabilmente a Carimate.

Il potenziamento della cartellonistica con divieti d’accesso ai camion, l’indicazione chiara del tragitto alternativo per camionisti, la ferma posizione di chiedere il rimborso di eventuali danni subiti a chi ha reso inagibile il ponte e la volontà di proseguire nella promozione di tavoli per coordinare l’emergenza. A tre giorni dall’incidente sotto il ponte della Novedratese, lunedì un camion con caricata una ruspa ha distrutto la parte inferiore del cavalcavia all’altezza di Carimate, giovedì 21 marzo il sindaco Laura Ferrari si è fatta promotrice di un tavolo sovracomunale tra Province di Como, Monza e Brianza, Comuni di Novedrate, Carimate e naturalmente Lentate sul Seveso.

Ferrari sul piatto ha messo i disagi viabilistici dei propri cittadini, in particolare in via Monte Rosa-Mocchirolo e a Cimnago, gli altri sindaci hanno sottolineato la necessità di trovare un tragitto alternativo alla Novedratese.

«Consci che è inutile contrapporsi, ma è giusto collaborare per una soluzione condivisa – ha evidenziato il sindaco Ferrari – abbiamo distribuito i compiti tra enti e stabilito un tragitto alternativo».

Lentate sul Seveso viabilità alternativa per Novedratese chiusa a Carimate

I percorsi alternativi. Chi oggi proviene da Como e imbocca la Nazionale dei Giovi a Copreno di Lentate, all’altezza della rotatoria del Bennet non potrà più entrare in Novedratese. La strada è sbarrata. Dovrà proseguire dritto sino alla rotatoria dei carabinieri, svoltare a sinistra in via Falcone e Borsellino, scendere fino alla rotonda di viale Italia, girare a sinistra fino alla rotonda di via Verdi, svoltare a destra e superare il ponte della ferrovia, la strada da qui diventa viale Brianza e dopo un centinaio di metri bisognerà imboccare la prima via a sinistra, via Lomellina, per poi girare subito a sinistra in via Vico.

In fondo alla strada il percorso prevede di svoltare a destra e prendere via Per Mariano, superate le strette curve in salita si svolterà a sinistra in via Per Figino e finalmente al temine si sbucherà sulla Novedratese all’altezza della “Galbusera”.

Lo stesso tragitto è proposto in senso inverso. La Provincia di Monza e Brianza si è impegnata a predisporre la cartografia, la Provincia di Como collocherà i cartelli, saranno sospesi i divieti ai mezzi pesanti nei tratti interessati dalla viabilità temporanea.

Serafino Grassi sindaco di Novedrate: «Quest’emergenza mostra la necessità di avviare in tempi brevissimi opere di miglioria sulla viabilità e in particolare lungo la Novedratese. Ringrazio la Provincia di Como e spero che questo tavolo sia il punto di partenza per altre riflessioni». Roberto Allevi sindaco di Carimate: «Il nuovo tragitto comporterà un percorso maggiorato di 9 chilometri, ma sono nulla per chi è diretto alle nostre aziende e magari arriva da Berlino». Il disagio proseguirà per tre mesi, data prevista per la riapertura del ponte.



Lentate sul Seveso viabilità alternativa per Novedratese chiusa a Carimate

