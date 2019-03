Novedratese chiusa a Carimate per un ponte danneggiato: code a Lentate sul Seveso Pesanti ripercussioni sul traffico anche a Lentate sul Seveso per la chiusura di un cavalcavia in via dei Giovi a Carimate, danneggiato nella mattinata di lunedì 18 marzo dal passaggio di un camion che trasportava una ruspa. Previsti non meno di 90 giorni per riparare tutto.

È successo poco dopo le 9 ed è stato necessario chiudere subito la Novedratese, in territorio di Lentate in direzione est verso Carimate, dall’intersezione rotatoria con la Sp 44 bis. Comune e polizia locale si sono attivati per richiedere il posizionamento della segnaletica temporanea per i percorsi alternativi, soprattutto per i mezzi di peso superiore a 35 quintali.

Il camion ha tranciato i tondini inferiori di tutte le armature delle travi in cemento armato. Previsti non meno di 90 giorni per riparare tutto.



Lentate sul Seveso code per sottopasso danneggiato su Novedratese a Carimate

(Foto by Cristina Marzorati)

