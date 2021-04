Larvicida in tombini e caditoie: Seregno ha dato il via alla guerra contro le zanzare Con lo spargimento di una sostanza larvicida in tombini e caditoie, il Comune di Seregno ha dato il via alla guerra estiva contro le zanzare.

Nel solco di una prassi che è ormai consolidata da qualche anno a questa parte, l’arrivo della bella stagione è stato accompagnato a Seregno dall’avvio di una campagna di disinfestazione, per cercare nei limiti del possibile di preservare il territorio dalla proliferazione di blatte e zanzare. Gli step dell’intervento che è stato previsto dall’amministrazione comunale saranno due. Il primo, peraltro già in corso di esecuzione, sarà articolato nello spargimento in tutti i tombini ed in tutte le caditoie, il cui ammontare complessivo è di circa 8mila unità, di una sostanza larvicida, un prodotto naturale a base di essenza di piretro, pianta della famiglia delle Asteracee, che è coltivata proprio per le sue proprietà insetticide. Seguirà, con una cadenza mensile, la diffusione nei medesimi spazi di un prodotto antizanzare, a sua volta totalmente biologico. Una novità sostanziale, rispetto alle precedenti esperienze, è costituita infine dall’introduzione di un procedimento di georeferenziazione di tombini e caditoie, che ha la finalità di ridurre al minimo le dimenticanze nei vari passaggi operativi.

