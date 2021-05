Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, la Villa reale (Foto by Fabrizio Radaelli)

La Villa reale di Monza diventa blu per i diritti dei bambini Dopo essere stata arcobaleno e viola (e molti altri colori) la Villa reale di Monza diventa blu il 27 maggio per la campagna Unicef in difesa dei diritti dei bambini.

È stata di tanti colori differenti e di recente anche arcobaleno per la giornata contro le discriminazioni di genere e poi viola, per la Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Questa volta la Villa reale di Monza diventa blu, in occasione del trentennale della ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Italia.

Succede giovedì 27 maggio nella campagna di sensibilizzazione promossa dall’Unicef, “Lunga vita ai diritti”, in collaborazione con Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni. “La città di Monza aderisce all’iniziativa illuminando la Villa reale in contemporanea con altri luoghi simbolo di tante altre città italiane” scrive in una nota il Comune di Monza: “La Convenzione è il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo: a oggi sono 196 i paesi che hanno aderito. È il primo trattato sui diritti dei minorenni a essere vincolante e include tutte le fattispecie dei diritti umani, tra cui quelli civili, culturali, economici, politici e sociali”.

