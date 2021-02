Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: la Villa reale diventa arcobaleno contro l’omofobia ogni 17 maggio La Villa reale di Monza contro l’omofobia: succederà ogni 17 maggio come decio dal consiglio comunale su proposta di Civicamente.

La Villa reale di Monza si vestirà con i colori dell’arcobaleno il 17 maggio, in occasione della giornata mondiale contro l’omofobia. L’ha deciso lunedì il consiglio comunale che ha accolto all’unanimità la proposta di Paolo Piffer di Civicamente: «Solo nel 2019 – ha spiegato – i giornali hanno raccontato 187 aggressioni a sfondo omofobico, con un aumento del 44% rispetto all’anno precedente. Un gesto simbolico potrebbe aiutare a sensibilizzare anche i più piccoli». «L’omofobia – ha affermato il sindaco Dario Allevi – è figlia dell’ignoranza: va combattuta con l’educazione e pene più severe. Se, per motivi tecnici, non riusciremo a illuminare la reggia con l’arcobaleno orizzontale troveremo un’alternativa». «Potremmo utilizzare – ha suggerito il pentastellato Danilo Sindoni – luci che cambiano colore».

