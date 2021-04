La protezione civile di Usmate in servizio al centro vaccinale di Desio Reclutato il gruppo di volontari, soddisfatto il sindaco Lisa Mandelli: «La preparazione del nostro gruppo trova conferma nel coinvolgimento dei volontari nella campagna vaccinale, così anche il nostro comune aiuterà per sconfiggere il Covid»

Campagna vaccinale: un aiuto arriva anche dai volontari di Usmate Velate. Il gruppo di Protezione civile comunale è stato infatti chiamato a prestare servizio nell’hub per le vaccinazioni di Desio. «La preparazione del nostro gruppo trova conferma nel coinvolgimento dei volontari nella campagna vaccinale - le parole del sindaco, Lisa Mandelli - in questo modo, anche il nostro Comune esprimerà il proprio aiuto per sconfiggere il Covid-19».

Sempre in tema vaccinazioni il primo cittadino ha voluto dire la sua in merito alla scelta degli hub: «Come amministrazione comunale ci eravamo attivati, a seguito della delibera di giunta regionale dello scorso marzo, per allestire un centro di vaccinazioni sul nostro territorio lavorando sugli aspetti organizzativi e logistici necessari. Prendiamo atto delle diverse decisioni assunte da Ats ma rinnoviamo la disponibilità ad offrire spazi comunali, come già comunicato a gennaio, e ad allestire linee vaccinali qualora ve ne fosse la necessità e la richiesta - il suo commento -. Insieme ad altri 28 sindaci della Brianza avevo scritto a Regione Lombardia in merito ai centri vaccinali di prossimità per la somministrazione dei vaccini. In questa fase ci viene comunicato che questi centri non saranno allestiti. Mi auguro che questa scelta non crei disagio per i miei concittadini, che dovranno raggiungere le sedi vaccinale decise da Ats nella provincia di Monza e Brianza. Noi abbiamo voluto organizzare per persone anziane e sole, un servizio di trasporto gratuito per recarsi nei punti vaccinali».

