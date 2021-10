La Lega giovani attacca Besana4future: «Quando c’è da lavorare non ci sono, millantano sulle politiche giovanili» Scontro tra baby politici a Besana in Brianza, la Lega giovani attacca Besana4future: «Quando c’è da lavorare non ci sono mai».

«Il gruppo Besana4Future millanta di occuparsi di politiche giovanili, ma quando c’è da lavorare concretamente non si presenta o i suoi componenti risultano totalmente impreparati. Forse per loro le politiche giovanili rimangono uno slogan». Così Davide Bruscagin, consigliere in quota Lega, ha risposto all’attacco mosso dalla lista civica Besana4Future, che ha lamentato l’assenza di “attenzione da parte dell’amministrazione Pozzoli nei confronti dei giovani e delle politiche giovani”.

“Personalmente non sono solito rispondere agli attacchi, ma quando tra questi sono presenti anche delle falsità la risposta credo sia d’obbligo. Mi riferisco in particolar modo alle recenti parole pronunciate da Besana4Future in merito alla web radio”. Un progetto “calato dall’alto”, a detta della lista civica di centrosinistra, che “viene portato avanti senza tener conto del parere delle nuove generazioni”.

“È vero, questa proposta è stata avanzata dalla Lega Giovani. Ma, se loro non erano d’accordo con questa iniziativa, perché non hanno proposto un’alternativa? All’incontro organizzato appositamente per sentire anche le loro opinioni nessuno si è presentato”, ha chiosato Bruscagin. Inoltre, ha aggiunto, “Besana4Future ha dichiarato che il capitolo di spesa sulle politiche giovanili riporta zero da quando è stata eletta questa amministrazione, che non ci sono investimenti, non c’è una strategia del Dup. Queste affermazioni sono false. Nel bilancio è presente un capitolo dedicato alle politiche giovanili del valore di 14mila euro in capo ai servizi sociali e destinato al finanziamento di iniziative rivolte ai giovani. Anche nel Dup si parla di politiche giovanili”, ha concluso il consigliere.

