(Foto by Marco Testa)

Bellusco: mosaico (Foto by Marco Testa)

La cura che dà pace: a Bellusco gli studenti lo scrivono sul muro Mosaico sul muro della scalinata in piazza Kennedy. L’opera è la conclusione di un progetto iniziato sui banchi di scuola, nelle classi quarte della primaria, nello scorso anno scolastico.

“Cura è il nuovo nome della pace”: sono queste le parole scelte per il mosaico che da martedì 31 agosto campeggia sul muro della scalinata in piazza Kennedy. L’opera è la conclusione di un progetto iniziato sui banchi di scuola, nelle classi quarte della primaria, nello scorso anno scolastico, grazie alla proposta dell’associazione “Un Palcoscenico per i Ragazzi” e della “Tenda della Pace”.

Gli studenti insieme agli insegnanti hanno realizzato un percorso per continuare a parlare di pace sul muro in piazza Kennedy, proseguendo il mosaico iniziato proprio dalle scuole alcuni anni fa. In primavera hanno pensato ai mosaici da aggiungere a quelli esistenti e al senso del progetto, mentre i volontari delle associazioni hanno incollato le varie parti alla parete nei giorni scorsi.

