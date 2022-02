La Croce Verde di Camparada lancia la raccolta fondi per il nuovo pulmino Raccolta fondi su Gofoundme.com per la Croce Verde di Camparada per allargare il parco auto, che a oggi conta un solo mezzo e pure datato. Come contribuire.

La Croce Verde di Camparada lancia una raccolta fondi su Gofoundme.com per comprare un nuovo pulmino per i trasporti sanitari semplici. Il sodalizio presente sul territorio da un paio d’anni ha necessità di rinnovare il parco auto che al momento consta di un solo mezzo, anche abbastanza datato.

«Croce Verde Brianza è una piccola associazione di volontariato di Camparada e ci occupiamo del trasporto di persone anziane, disabili o in condizioni di fragilità presso centro diurni, ospedali, cooperative, oltre al trasporto delle persone andiamo a ritirare referti medici ed effettuiamo il servizio spesa o consegna farmaci a domicilio – ha fatto sapere il gruppo di volontari - Purtroppo abbiamo un solo mezzo di trasporto molto vecchio (del 1998) e ormai usurato e abbiamo paura che non duri ancora molto tempo, ma noi vogliamo continuare ad aiutare per questo motivo vi chiediamo di aiutarci a comprare un pulmino con pedana elettrica (necessaria per il trasporto delle persone in carrozzina). Grazie di cuore a chi ci darà una mano». Chi volesse dare un contributo può farlo qui.

