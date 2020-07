Camparada, è nata la Croce Verde Brianza e cerca nuovi volontari C’è una nuova realtà di volontariato a Camparada. È nata la Croce Verde Brianza, conta per ora su una decina di persone e si propone di fare rete per rispondere ai bisogni del territorio e aiutare anziani, disabili e famiglie in difficoltà.

Una nuova realtà per fare rete e aiutare anziani, disabili e famiglie in difficoltà. Ha aperto i battenti nei giorni scorsi la prima sede operativa dell’associazione “Croce Verde Brianza” nei locali del Comune di Camparada, in viale Brianza. L’associazione, guidata dal presidente Davide Rapisarda si pone l’obiettivo di organizzare diverse attività per il territorio partendo dal trasporto sociale destinato ad anziani, disabili ed invalidi con necessità di recarsi nei centri diurni, rsa e strutture sanitarie per visite ed esami. Una realtà composta da volontari molto giovani con grande voglia di fare e di mettersi a disposizione della comunità.

I volontari della Croce Verde Brianza di Camparada

(Foto by Gabriele Galbiati)

«Proprio in queste settimane ci stiamo rimboccando le maniche per allestire la sede operativa di Camparada che ci ha concesso il Comune – spiega uno dei responsabili, Denis Guardavaccaro – Un ringraziamento che vogliamo fare è proprio verso l’amministrazione comunale che si è resa subito disponibile nei nostri confronti, trovando molto valida la nostra proposta e dandoci subito ampio supporto. Il nostro presidente ha infatti girato 35 Comuni in tutta la zona e quello di Camparada è stato quello che ci ha riservato maggiori attenzioni, quindi abbiamo deciso di sfruttare l’occasione e stabilirci qui per avviare i nostri servizi».

La Croce Verde Brianza vorrebbe organizzare anche attività per la consegna di spesa e medicinali per le persone in difficoltà. Inoltre avrà un grandissimo occhio di riguardo per quanto concerne l’ambiente, avendo creato un dipartimento ad hoc per assistenza ed ecologia, rendendosi disponibili per l’aiuto durante gli attraversamenti pedonali all’uscita da scuola supportando polizia Locale e protezione civile, oltre che segnalazioni per animali liberi, smarriti e randagi.

Croce Verde Brianza di Camparada

(Foto by Gabriele Galbiati)

«Al momento abbiamo a disposizione un pulmino attrezzato con pedana per favorire la salita e la discesa dal mezzo per persone con difficoltà – prosegue Guardavaccaro –. In totale siamo una decina di volontari e il nostro obiettivo è quello di crescere sempre più. Al momento concentreremo i nostri servizi per Camparada, ma rimaniamo aperti per stipulare convenzioni anche con paesi limitrofi compatibilmente con le nostre risorse di personale».

L’associazione si è presentata sabato pomeriggio nei giardini pubblici di viale Brianza per dare informazioni ai cittadini e pulire l’area verde. «Dopo le ferie, nel mese di settembre, organizzeremo poi una serata nella nostra sede per inaugurare la struttura. Chiunque volesse mettersi in gioco e darci una mano può farlo senza problemi contattandoci tramite l’indirizzo email [email protected]», conclude Guardavaccaro.

