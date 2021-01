Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Centro civico san Fruttuoso (Foto by Fabrizio Radaelli)

La consulta di Monza. «Dieci mail di sollecito ma dopo un anno la bacheca ancora non c’è» San Fruttuoso: era stata richiesta a febbraio 2020 da posizionare fuori dal centro civico di via Iseo per accogliere le comunicazioni istituzionali. La riposta: «Arrivata, gli operai del Comune l’appenderanno appena possibile»

La richiesta è stata avanzata un anno fa. Era il febbraio del 2020 quando la consulta di San Fruttuoso aveva inoltrato al Comune la richiesta di una bacheca da posizionare fuori dal centro civico di via Iseo. Uno spazio che avrebbe dovuto accogliere le comunicazioni istituzionali sia dell’amministrazione sia della consulta stessa: dalle date di convocazione delle assemblee ai verbali delle consulte.

“Avrebbe dovuto”, appunto, perché a un anno di distanza non c’è ancora alcuna traccia della bacheca. Una richiesta che è stata rinnovata ancora durante l’ultima seduta della consulta, che si è svolta da remoto lunedì 25 gennaio. «Abbiamo già inoltrato dieci mail di sollecito agli uffici comunali per chiedere che venga finalmente posizionata una bacheca fuori dal centro civico, ma non abbiamo ancora avuto risposta», ha spiegato la coordinatrice, Giustina D’Addario.

A rispondere è stata la referente del centro civico, che ha confermato che la bacheca è stata acquistata ed è già stata consegnata al Comune. «Gli operai però non hanno ancora avuto occasione di appenderla alla cancellata, come da voi richiesto».

In attesa della bacheca fisica i verbali delle sedute della consulta sono disponibili sul sito del Comune, mentre la pagina Facebook della consulta svolge la funzione di bacheca virtuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA