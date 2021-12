La Brianza ha il suo “Spelacchio”: è di Lesmo l’albero di Natale più brutto? L’albero di Natale in piazza Roma, a Lesmo, non passa certo inosservato: fili di luci storti e che si incrociano alla rinfusa, nessuna forma definita. È lui lo “Spelacchio” della Brianza?

Da qualche anno, a Lesmo, l’albero di Natale che viene realizzato nella piazza principale, piazza Roma, proprio davanti alla chiesa parrocchiale, proprio non riesce a restituire un’idea gioiosa, calda e festosa dello spirito del Natale. L’albero sarebbe anche bello e in buona salute, posto sulla provinciale Sp.7, nel cuore del paese. Solo che le luminarie sembrano essere messe su a caso. Quest’anno il trend si è confermato, se non addirittura peggiorato. I fili di luce, non numerosi, non danno all’installazione una forma precisa: si allontanano e si avvicino un po’ a casaccio, formano degli angoli netti ad altezze differenti, sono fatti cadere alla rinfusa, con un groviglio di luci in cima e alla base.

Ancroa l’albero di Natale di Lesmo

Insomma, non proprio uno spettacolo edificante. Sembra un abete uscito da un film di Tim Burton che contrasta profondamente con il bel gioco di forme e luci che viene proiettato sulla facciata della chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta, proprio di fronte. L’albero è finito nel mirino dei residenti che, insomma, dopo un anno e mezzo di pandemia si aspettavano non certo luci in stile New York, ma almeno una serie di fili luminosi più o meno dritti.

Le luminarie del centro di Lesmo e l’albero

© RIPRODUZIONE RISERVATA