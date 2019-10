La Brianza a X Factor 2019: loft e camerini sono firmati Candy C’è X Factor 2019 in Brianza e la Brianza a X Factor. L’azienda brugherese Candy infatti, oltre al palazzetto per i live, ha fornito anche gli elettrodomestici che arredano il loft che ospita i concorrenti e i camerini dell’X Factor Dome.

C’è X Factor 2019 in Brianza e la Brianza a X Factor. Sono firmati Candy infatti gli elettrodomestici che arredano il loft in cui abitano i dodici concorrenti del talent musicale e i camerini dell’X Factor Dome, ovvero la Candy Arena di viale Stucchi a Monza. Non solo padrona di casa, quindi. L’azienda di Brugherio ha fornito tutto quello che può servire in un appartamento popolato di persone di tutte le età: dalla cucina alla lavanderia, fino ai momenti di relax, ci sono piani cottura, frigoriferi, forno e lavatrice comandati attraverso app o anche solo con una foto. Una linea pensata apposta, nel segno della connettività e della tecnologia smart.

LEGGI X Factor a Monza: ecco come ottenere i biglietti per i live di Sky alla Candy Arena (non sono in vendita)

Candy Brugherio elettrodomestici come quelli nel loft X Factor Monza

Tutti prodotti che si possono vedere nel Daily della trasmissione, l’appuntamento quotidiano su Sky che segue giudici e cantanti nella settimana che porta fino al live del giovedì sera: tra assegnazioni, prove, confronti e momenti di svago. E che ha già mostrato l’ambientamento con le piccole incombenze, come ad esempio le mille domande sulle regole della raccolta differenziata brianzola. Insomma una casa per una famiglia (grande e allargata) a tutti gli effetti, che la trasmissione occuperà fino a dicembre.

Un periodo che Candy seguirà con una campagna digital dedicata e con il racconto di quello che succede dentro all’X Factor Dome. Gallery e shooting esclusivi per vivere anche sui social network del brand brugherese l’esperienza di X Factor 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA