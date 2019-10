X-Factor a Monza: ecco come ottenere i biglietti per i live di Sky alla Candy Arena Dove si comprano i biglietti dei live di X Factor? Non si può: li si ottiene dagli sponsor e dai partner del talenti show di Sky. Come Rtl 102.5, che ha appena aperto la prima sfida per ottenere un posto alla Candy Arena di Monza.

Dove comprare i biglietti per i live di X Factor 2019 a Monza? Semplice: non si può. La produzione non mette da sempre i biglietti nei circuiti di ticketing e l’unico modo per ottenere un posto per assistere live ai live del popolare talent show di Sky (si parla di 1.400 persone nel pubblico per puntata) è affidarsi alle iniziative dei partner e degli sponsor della trasmissione. E mentre corre la clessidra fino alla prima puntata in programma alla Candy Arena di Monza, giovedì 24 ottobre, ci pensa Rtl a rompere il ghiaccio: nelle ultime ore ha aperto la prima iniziativa per conquistare i biglietti.

Bisogna dirigersi sulla pagina della radio che ha come sloga “Very normal people” e registrarsi per creare un proprio profilo. “Giocate con noi! Rispondete alle domande sotto indicate” scrive poi lo staff di Rtl. “Tra tutti coloro che avranno risposto correttamente RTL 102.5 estrarrà i vincitori ai quali regalerà 2 biglietti per assistere ai live di X Factor all’X Factor Dome (Palazzetto dello Sport di Monza), ogni giovedì. X Factor è il talent show musicale più cool della televisione italiana, giunto alla tredicesima edizione!”.

Ai live di Monza arrivano soltanto dodici concorrenti tra solisti e gruppi, dopo essere stati selezionati nei casting, alle audizioni, ai bootcamp e infine alle homevisit che andranno in onda giovedì 17 ottobre. Sono tre per ogni cateogoria: Under Uomini, Under Donne, Over, Gruppi scelti dai giudici Mara Maionchi, Samuel dei Subsonica, Sfera Ebbasta e Malika Ayane. “I vincitori verranno contattati telefonicamente per verificare l’accettazione del premio e per darne tutti i dettagli per il ritiro. In caso di mancata risposta si passerà ad estrarre un nuovo vincitore” scrive ancora la radio.

Un’altra possibilità è offerta da IntesaSanpaolo, ma occorre essere correntisti e avere l’app per smartphone con cui partecipare ai concorsi settimanali offerti dalla banca.

