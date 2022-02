Incredibile Pedemontana: nessun sindaco in Brianza ha visto il progetto definitivo - VIDEO Santambrogio Vertice in Provincia di Monza su Pedemontana: dopo due ore di dibattiti tra una quarantina di sindaci, è emerso come richiesta di conoscere il progetto definitivo dell’opera. Sembra incredibile, ma nessuno lo ha ancora visto.

Dopo due ore di confronto, per qualche tratto un poco ruvido, il bilancio del primo vertice brianzolo di tutti i sindaci (era dal 2018 che non si svolgeva un’assemblea plenaria sul tema) su Pedemontana (non presente) può essere riassunto in cinque parole: «Non abbiamo il progetto definitivo».

Può sembrare incredibile e a tratti anche paradossale, ma i primi cittadini (40 quelli presenti o collegati) che devono confrontarsi e gestire con il nastro d’asfalto che, giurano i proponenti, sarà pronto nell’arco di quattro anni (un battito di ciglia per un’opera faraonica come un’autostrada) si sono riuniti venerdì 18 febbraio nel pomeriggio solo per constatare che nessuno ha in mano il progetto definitivo, quello andato a gara.

Tutti hanno chiesto al padrone di casa, il presidente della Provincia Luca Santambrogio, di chiedere urgentemente a Pedemontana l’invio della documentazione richiesta (un sollecito sembra già andato a buon fine). Perché sorprende che nessuno, in Brianza, abbia in mano il tracciato dell’autostrada. Paradossale che i sindaci del Vimercatese apprendano quasi per caso l’esistenza di “tre ipotesi di tratta D breve”, senza sapere quali siano. Sconcertante che Concetta Monguzzi di Lissone dichiari di non sapere «che fine faccia un intero quartiere della mia città».

L’intervento del sindaco di Seregno, Alberto Rossi

Al tavolo, a Monza, si è trovata un’unità tra i sindaci, ma al ribasso. Perché tra gli amministratori locali non sono mancati pareri discordanti.

Il sindaco di Cesano Maderno, Massimiliano Longhin, ha auspicato di «predisporre un documento comune con quelle che possono essere le mitigazioni a fronte del passaggio di Pedemontana in Brianza».

C’è chi invece come il primo cittadino di Seregno Alberto Rossi ha insistito su diversi aspetti. «Dobbiamo limitare al massimo l’impatto ambientale sui nostri territori – ha detto – e far sì che l’autostrada sia utile alla Brianza e non alla viabilità esogena, oltre a porre attenzione al pedaggio della tratta B».

Maurizio Bono, sindaco di Arcore, ha sottolineato come «sia necessario vedere il progetto definitivo dell’autostrada e capire cosa si intende parlando di ottimizzazioni dell’infrastruttura».

Posizione condivisa anche dalla collega di Lissone Concetta Monguzzi che ha ammesso che «in quasi dieci anni da sindaco non ho ancora visto il progetto di Pedemontana e mi chiedo se questa autostrada sia ancora utile. Mi domando anche se le compensazioni di Pedemontana le dovranno pagare anche i Comuni».

Nel corso della riunione si è scoperto anche che invece la tratta D breve ha tre ipotesi di completamento, che ha sorpreso non poco i sindaci dell’area del Vimercatese in particolare Matteo Baraggia ha evidenziato che «prima di tutto è necessario creare l’interconnessione tra l’A4 e l’A51 per permettere a chi arriva dalla Brianza alta e bassa di poter raggiungere Cinisello senza dover transitare sulle strade locali».

Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone

Molto duro invece Andrea Monti, assessore di Lazzate e consigliere regionale. «Il progetto non può essere modificato perché una cosa simile vorrebbe dire bloccare Pedemontana – ha affermato Monti - Bisogna completarla e scrivere un documento in cui si impegna il presidente della Provincia a rappresentarci in Regione per terminare l’intervento».

Al contempo Marino Besana, vicesindaco di Burago, è spaventato del fatto che «la costruzione dell’autostrada farà sparire l’80% dei terreni del Parco Pane». C’è chi si augurava di avere già al tavolo provinciale i rappresentanti della società Pedemontana e di Regione come ha ribadito il primo cittadino di Agrate Simone Sironi.

Parola al sindaco di Cesano Maderno, Maurilio Longhin

A fare sintesi ci ha pensato Santambrogio: «L’opera è ormai in fase di realizzazione – ha detto il presidente - Dobbiamo stendere un documento di sintesi. La prima richiesta che facciamo a Pedemontana è di consegnare il progetto a tutti i sindaci per fare delle valutazioni successive. Dobbiamo capire anche cosa si intende per ottimizzazioni dell’opera. Serve infine un chiarimento anche su come si svilupperà la tratta D. Io mi farò portavoce presso gli enti politici superiori e mi fa piacere aver portato al tavolo tutti i sindaci brianzoli su questo tema importante per il nostro territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA