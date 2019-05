Incidente mortale ad Arcore: investita sulle strisce, morta una donna Incidente mortale attorno alle 16.30 di venerdì 31 maggio, in via Casati ad Arcore. All’altezza del centro commerciale Aumai una donna di mezza età è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Incidente mortale attorno alle 16.30 di venerdì 31 maggio, in via Casati ad Arcore. All’altezza del centro commerciale Aumai una donna di mezza età è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Tra i primi a fermarsi a soccorrere la signora un motociclista e una infermiera fuori servizio. Immediato l’allarme in codice rosso al 112, che ha mandato sul posto un’auto medica e un’ambulanza, e due pattuglie della Polizia locale di Arcore. Ma le condizioni della donna sono apparse subito molto critiche tanto che la signora, arrivata poco dopo le 17 in ospedale a Vimercate, non ce l’ha fatta. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale. L’auto investitrice, una Chevrolet nera, era diretta verso il centro commerciale Il Gigante.

