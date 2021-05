Incidente mortale ad Arcore, addio a Francesca Fumagalli È Francesca Fumagalli la donna di 31 anni che sabato 8 maggio ha perso la vita nel tragico incidente di via Monterosa ad Arcore. Era in moto col marito, ricoverato ma non in pericolo di vita. Lascia i figli di 4 e 2 anni.

È Francesca Fumagalli la donna di 31 anni che sabato 8 maggio ha perso la vita nel tragico incidente di via Monterosa ad Arcore. Residente a Casatenovo viaggiava in sella alla moto condotta dal marito Andrea Brambilla quando all’incrocio con via San Martino si sono scontrati con una Fiat 500 guidata da un lissonese di 29 anni. Fumagalli nonostante la corsa disperata in codice rosso all’ospedale di Vimercate non ce l’ha fatta e poche ore è spirata . Brambilla ricoverato invece all’ospedale di Monza non sarebbe in condizioni gravi.

La donna lascia, oltre al coniuge, due bimbi piccoli di 2 e 4 anni, lavorava come operatrice sociosanitaria in una struttura sanitaria della provincia di Monza. Fumagalli originaria di Valaperta, da qualche anno viveva con la famiglia a Rogoredo, dove si era sposata nel 2016.

Sull’incidente di sabato stanno indagando i Carabinieri e secondo una prima ricostruzione della dinamica la Fiat 500 svoltando a sinistra da via Monte Rosa verso via San Martino avrebbe colpito la moto dei due casatesi provenienti dal senso di marcia opposto. Il 29enne lissonese al volante dell’utilitaria è stato denunciato per omicidio stradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA