Incidente mortale ad Arcore, morta una donna di 31 anni di Casatenovo Una donna di 31 anni di Casatenovo è morta in un incidente stradale ad Arcore avvenuto nella serata di sabato 8 maggio.

Un tragico incidente tra auto e moto ad Arcore è costato la vita a una donna 31enne di Casatenovo. Sabato 8 maggio verso le 21.15 lungo via Monte Rosa, all’incrocio con via San Martino ad Arcore, una Fiat 500 L condotta da un 29enne di Lissone si è scontrata con una motocicletta con in sella un 37enne e una 31enne entrambi residenti a Casatenovo. Sul posto sono intervenute due ambulanze, due automediche e una pattuglia dei carabinieri. I due motociclisti sono stati trasferiti in codice rosso agli ospedali di Vimercate e Monza e purtroppo la 31enne è morta nel corso della notte nel nosocomio brianzolo. Il 37enne invece non è in pericolo di vita. Il conducente della Fiat 500 è uscito illeso dalla collisione, ma dovrà rispondere ora dell’accusa di omicidio stradale. I carabinieri in queste ore stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e da una prima ipotesi sembrerebbe che l’auto, proveniente da Lesmo, stesse svoltando in via San Martino, quando dal senso di marcia opposto stava sopraggiungendo la moto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA