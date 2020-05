Incidente in un cantiere a Cogliate: uomo precipita, trasportato in elisoccorso

70enne precipitato in un cantiere a Cogliate. Soccorso con l'elicottero del 118 (Foto by Edoardo Terraneo)

È stato trasportato in codice giallo in elisoccorso all’ospedale San Raffaele di Milano un settantenne ferito in un cantiere di Cogliate. L’uomo, titolare dell’impresa edile al lavoro in via Brasile, è precipitato da un paio di metri. È successo intorno alle 15.30, sul posto l’ambulanza e l’elicottero da Como allertati in codice rosso. Sopralluogo e indagini a cura della polizia locale e dell’Ats.

