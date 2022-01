Incidente ad Agrate, un uomo rimane intrappolato nella sua auto Sono servite due ore ai vigili del fuoco per estrarre dalla sua auto un uomo rimasto intrappolato dopo un incidente, ad Agrate Brianza. Il 53enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo.

È stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza l’uomo vittima di un incidente nel primo pomeriggio di domenica 30 gennaio, ad Agrate Brianza. Per cause da accertare il conducente è andato a sbattere rimanendo incastrato all’interno del veicolo, in via Monte Grappa, un tratto cittadino della strada provinciale 13, la Monza-Melzo. Sul posto un’autopompa e un carro soccorso del distaccamento dei vigili del fuoco di Lissone, che hanno dovuto lavorare due ore per estrarre l’uomo e mettere in sicurezza la strada.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e i volontari del soccorso di Vimercate, con ambulanza e un’automedica. La chiamata dei soccorsi è stata fatta in codice giallo, ma l’uomo, di 53 anni, è stato poi trasportato con il codice di emergenza più grave.

L’intervento dei soccorritori ad Agrate Brianza

