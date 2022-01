Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

L’utilitaria sventrata dai vigili del fuoco per estrarre il ferito

Incidente ad Agrate, in prognosi riservata l’automobilista estratto dall’abitacolo Si tratta di un 53enne che domenica 30 gennaio nel pomeriggio, al volante di una utilitaria, ha perso il controllo finendo contro il guard rail sulla sp13 all’altezza di via Montegrappa. Per estrarlo dall’auto i vigili del fuoco hanno lavorato 2 ore.

È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza il 53enne coinvolto nel grave incidente di domenica pomeriggio 30 gennaio ad Agrate Brianza, sulla sp13 all’altezza di via Montegrappa, una manciata di minuti dopo le 15, nel quale ha riportato politraumi.

L’automobilista, al volante di una utilitaria, è andato a sbattere violentemente contro il guardrail della strada provinciale ed è rimasto incastrato nell’abitacolo. È stato necessario l’intervento non solo dell’ambulanza e dell’auto medica, ma anche dei vigili del fuoco impegnati a liberare l’uomo dalle lamiere del mezzo per circa due ore.

I paramedici hanno poi trasferito il ferito a sirene spiegate e in codice rosso all’ospedale di Monza, dove è stato ricoverato e la sua prognosi non è ancora stata sciolta dai medici. Sull’esatta dinamica del sinistro stanno indagando i carabinieri intervenuti sul posto per i rilevamenti di rito e lo smistamento del traffico veicolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA