Incidente a Seregno davanti all’ospedale, scontro tra una Fiat 500 e una moto Suzuki

Incidente a Seregno nel primissimo pomeriggio di sabato 12 settembre. Per cause ancora in via di accertamento da parte della Polizia locale, giunta prontamente sul posto, una Fiat 500 si è scontrata contro una moto Suzuki in via Francesco Trabattoni, proprio davanti all’ospedale cittadino.

I due mezzi coinvolti

(Foto by Edoardo Terraneo)

Le cause, come detto, sono in corso di accertamento: la moto proveniva dal centro cittadino, la Fiat 500 dalla parte opposta: sembra che la piccola utilitaria della casa torinese stesse svoltando a sinistra quando ha impattato con il motociclo. Ad avere la peggio è stato ovviamente, il motociclista, caduto rovinosamente a terra: un giovane di 26 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto, oltre ai vigili, anche un’ambulanza del 118 e un’automedica. Sotto shock la donna alla guida della 500: per lei, fortunatamente, nessuna ferita. La strada è stata parzialmente chiusa al traffico: istituito il senso unico alternato per permettere le operazioni di soccorso, di rimozione dei mezzi e di pulizia dell’asfalto a causa della grande quantità di benzina fuoriuscita dai mezzi incidentati.

L’incidente è avvenuto proprio di fronte all’ingresso dell’ospedale Trabattoni

(Foto by Edoardo Terraneo)

