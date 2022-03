Incendio in un capannone industriale a Lesmo, grave un uomo di 59 anni Le cause dell’accaduto sono al vaglio delle forze dell’ordine. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda con ustioni al volto e alle vie aeree.

Incendio in un capannone di una azienda tessile di via Maggi, a Lesmo, nel pomeriggio di martedì 15 marzo con un uomo di 59 anni soccorso in codice rosso per ustioni e trasportato all’ospedale Niguarda in gravi condizioni. L’allarme è scattato attorno alle 14 e le cause sono al vaglio delle forze dell’ordine. Per un sessantenne, a sua volta coinvolto, secondo quanto riferito dalla Agenzia emergenza urgenza non è stato necessario il trasporto all’ospedale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale con tre mezzi, sono Intervenuti una automedica e due ambulanze.

