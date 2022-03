Incendio nell’azienda di Lesmo, migliorate le condizioni dell’operaio ferito L’uomo, di 59 anni, ha riportato ustioni non gravi sul volto e si trova ricoverato in un reparto di degenza in osservazione per l’inalazione di fumi all’ospedale Niguarda di Milano. Indagini in corso sulla causa del rogo.

Migliorano gradualmente le condizioni del 59enne coinvolto in un incendio martedì pomeriggio 15 marzo verso le 14 all’interno di un capannone che ospita una azienda tessile in via Maggi, a Peregallo di Lesmo. L’operaio ha riportato ustioni non gravi sul volto e si trova ricoverato in un reparto di degenza in osservazione per l’inalazione di fumi all’ospedale Niguarda di Milano, dove era stato trasferito in ambulanza con codice rosso.

I medici del nosocomio meneghino hanno fatto sapere che il quadro clinico è in miglioramento. Oltre ai sanitari con due ambulanze e un’auto medica sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Ancora al vaglio dei pompieri e degli enti proposti le cause del rogo. Da una prima ipotesi sembra che abbia preso fuoco un macchinario della azienda. Nell’incendio oltre al 59enne è rimasto coinvolto anche un collega, di 60 anni, che però, fortunatamente, non ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedale.

