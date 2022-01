Incendio alla Cavallera di Vimercate: “Non avvicinatevi alla cascina” Il sindaco di Vimercate invita a non avvicinarsi a cascina Cavallera dopo l’incendio di sabato 29 gennaio: è stata dichiarata in agibile ed è pericolosa.

È stato un lungo lavoro da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, ma il rogo della Cascina Cavallera è stato spento verso le 2 di notte di domenica 30 gennaio. Ad annunciarlo è stato il sindaco Francesco Cereda di Vimercate che insieme alla sua vice Mariasole Mascia hanno seguito l’evolversi dell’incendio.

LEGGI la notizia dell’incendio

“L’incendio è stato completamente spento questa notte intorno alle ore 02.00. Sono ancora da verificare eventuali danni strutturali all’edificio, che comunque rimane inagibile. Rimane l’invito a non avvicinarsi in nessun modo alla struttura – ha fatto sapere attraverso il suo profilo Facebook il primo cittadino -. Un grande ringraziamento ai vigili del fuoco di Monza e di Vimercate e a tutte le altre forze intervenute per il grande lavoro svolto”.

L’incendio alla Cavallera

L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio di sabato 29 gennaio e restano ancora da accertare le cause del rogo. Oltre ai pompieri sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i volontari della Protezione Civile e un’ambulanza a livello precauzionale anche se non risulterebbero feriti per il momento. La storica cascina vimercatese si affaccia su via Della Santa trasformata da un paio d’anni in una ciclopedonale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA