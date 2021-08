Incendio a Milano, Morgan racconta in diretta il rogo del grattacielo: «Siamo nella casa di fianco, ho sentito il calore»

C’era anche il cantante monzese Morgan in via Antonini a Milano, sul luogo dell’incendio che ha divorato un grattacielo di quindici piani. L’artista monzese era in un palazzo accanto a quello andato a fuoco e ha raccontato i lunghi minuti di paura in una diretta su Instagram e con un video in cui si vede il palazzo bruciare.

“Via, via, via - dice impaurito mentre abbandona di corsa il suo palazzo - dobbiamo uscire immediatamente”.

“Stavamo in casa è scoppiato un incendio a Milano, c’è un grattacielo che sta andando a fuoco - continua nella diretta - Siamo nella casa di fianco: sono scappato subito, ho sentitp il calore in casa. Sono uscito non ho neanche preso le chiavi. È allucinante, stavamo per andare a fuoco anche noi”.

“Ho fatto in tempo a fare un video ma sono scappato perchè sentivo le fiamme addosso”, ha detto mentre riprendeva il grattacielo in fiamme: “È una scena allucinante, le fiamme sono altissime”, ha spiegato.

LA DIRETTA

IL VIDEO

