Incendio divora un grattacielo a Milano: sul posto anche vigili del fuoco dal comando di Monza, la colonna di fumo visibile anche dalla Brianza - VIDEO e FOTO Un grosso incendio è scoppiato intorno alle 17.45 in un grattacielo nella zona sud di Milano, provocando una colonna di fumo nero visibile da chilometri, anche dalla Brianza. Sul posto anche vigili del fuoco da Monza.

Le fiamme hanno divorato un grattacielo a Milano provocando una colonna di fumo nero visibile da chilometri, anche dalla Brianza. Il grosso incendio è scoppiato intorno alle 17.45 e ha praticamente distrutto lo stabile di 15 piani nella periferia sud di Milano, in via Antonini. Ha interessato due numeri civici della Torre dei Moro, costruzione recente, dove abitano, secondo le prime informazioni, circa 70 famiglie. Le persone presenti sono state evacuate.

Incendio grattacielo Milano visto da Arcore

Il fuoco si sarebbe propagato rapidamente dall’ultimo piano sulla facciata. Sul posto numerose squadre dei Vigili del fuoco e decine di ambulanze. Allertato anche l’elisoccorso.

Dalle 18 circa, impegnate anche due squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza. Sono presenti APS di Seregno e di Lissone.

Centinaia di persone in strada, tra residenti e curiosi

.“Per ora non abbiamo segnalazioni di vittime o feriti - è quanto ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala intervenuto in via Antonini sul posto - Una ventina di persone sono uscite senza problemi, ora i vigili del fuoco entrano casa per casa sfondando le porte per vedere se qualcuno è rimasto dentro. Siamo positivi rispetto al fatto ci sia stato tempo uscire ma finchè il controllo non viene fatto non possiamo esserne certi”.

