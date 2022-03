Il video “Fidapa Donne e Progresso” al cinema Ideato dalla Sezione di Monza e Brianza sarà proiettato in testa all’anteprima del film “Full Time – Al cento per cento”, il 30 marzo al cinema Capitol di Monza.

Il video “Fidapa Donne e Progresso” sbarca al cinema. Il filmato, ideato da Fidapa Bpw Italy Sezione di Monza e Brianza, è stato il vincitore del concorso di idee nazionale “Fidapa: Donne e Progresso” del 2020, indetto per la promozione dell’associazionismo alla federazione. Un progetto condiviso da tutte le socie della Sezione di Monza e Brianza, che si propone di rappresentare «le donne che siamo e che vorremmo diventare, le donne che custodiscono e trasmettono la memoria. Unite oggi più di ieri per eliminare la violenza di genere, per le pari opportunità, per la salute e la sostenibilità del nostro territorio».

Fidapa

Grazie all’impegno e agli sforzi profusi della Sezione con la società distributrice, I Wonder Pictures, il video è stato inserito in testa al film “Full Time – Al cento per cento” durante le anteprime nazionali (Torino, Milano, Bologna, Modena, Firenze, Monza).

Il film diretto dal regista Eric Gravel, con Laure Calamy come attrice protagonista, è stato definito dalla critica «la perla del Festival del Cinema di Venezia» e narra la storia di Julie, una donna lavoratrice, separata e mamma di due bambini, costretta a corse affannose per poter fare e seguire tutto a 360 gradi. Julie, nonostante tutte le avversità che incontra nella sua quotidianità è inarrestabile e affronta tutto con una grinta formidabile, propria di tutte le donne.

Il video “Fidapa: Donne e Progresso” sarà proiettato durante tutta la programmazione monzese del film e non solo per l’anteprima, che a Monza si terrà il 30 marzo alle ore 20.45 al cinema Capitol e sarà preceduta da un’introduzione di Fidapa Bpw Italy Sezione di Monza e Brianza.

Michela Lampronti

