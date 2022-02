Il Premio internazionale Eugenio Corti a maggio in Villa Filippini a Besana in Brianza Sarà Villa Filippini, a Besana in Brianza, la sede del conferimento del Premio internazionale Corti: l’annuncio è stato dato dal sindaco Emanuele Pozzoli.

«Dopo la Biblioteca Ambrosiana e l’Università Cattolica, il Premio Internazionale Corti, si terrà presso la nostra Villa Filippini». Così il sindaco Emanuele Pozzoli ha annunciato che il 31 maggio 2022 sarà il polmone verde del capoluogo ad ospitare la cerimonia di conferimento del prestigioso riconoscimento internazionale per le pubblicazioni e le tesi di laurea dedicate all’opera di Eugenio Corti. Un concorso indetto dal Centro di ricerca letteratura e cultura dell’Italia unita dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, col sostegno dell’associazione “Eugenio Corti”, per onorare la memoria dello scrittore besanese e promuovere lo studio delle sue opere. «È un motivo d’orgoglio per la nostra città, soprattutto perché fino ad ora il premio è stato ospitato in due location d’eccezione. Grazie a questa opportunità eleviamo villa Filippini a un’istituzione culturale di rilevanza indiscussa, come lo sono la Biblioteca Ambrosiana e l’Università Cattolica, e lo facciamo celebrando ancora una volta la figura di Eugenio Corti. L’impegno e il tempo che abbiamo dedicato in questi anni alla promozione della sua figura viene ora premiato con questo riconoscimento importantissimo», ha commentato il primo cittadino, ricordando alcune delle recenti iniziative organizzate dall’amministrazione, tra le quali il ciclo di incontri sui “100 anni dalla nascita di Eugenio Corti” e l’introduzione tra i banchi di scuola della città di un percorso sulla figura dell’autore del romanzo “Il cavallo Rosso”.

Il premio si articola in due diverse sezioni: un riconoscimento in denaro di 2mila euro per la miglior pubblicazione (monografia, saggio critico, edizione filologica) sull’opera di Eugenio Corti e un premio per la miglior tesi di laurea o di dottorato dedicata allo scrittore, per un ammontare di mille euro. Le opere e le tesi concorrenti dovranno essere inviate in formato pdf alla segreteria del Premio (all’indirizzo di posta elettronica [email protected]) entro domenica 24 aprile 2022. I testi in gara saranno valutati da una giuria qualificata composta da cinque specialisti, insediata dal Comitato direttivo del Centro di ricerca.

Durante la cerimonia di premiazione, che, come detto, avrà luogo martedì 31 maggio 2022 presso Villa Filippini, i vincitori avranno l’opportunità di esporre, in sintesi, i risultati della loro indagine. A latere delle due sezioni del Premio, potranno essere attribuiti dalla Giuria uno o più premi speciali, su proposta e coi fondi di enti terzi.

