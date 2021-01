Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Pietro Fontana Birrificio del Carrobiolo (Foto by Fabrizio Radaelli)

Il premio Birraio dell’anno parla brianzolo: Monza e Seregno nella top five I mastri di Adler di Seregno e del Piccolo opificio brassicolo del Carrobiolo di Monza conquistano la vetta del premio Birraio dell’anno: secondo e quarto posto.

Doppio brindisi al luppolo nella Brianza della birra: due birrai del provincia sono nella top ten dei migliori italiani. A stabilirlo è stato l’annuale premio “Birraio dell’anno” organizzato da Fermento Birra, portale di riferimento del settore nato nel 2007: sabato scorso la volata finale con cinque candidati dopo la scrematura dai cinquanta iniziali. “A differenza dei classici riconoscimenti, non intende valutare la bontà di una birra in un preciso momento, ma piuttosto la bravura tecnica del birraio, la sua filosofia, la costanza qualitativa dei prodotti in un intero anno” scrivono gli organizzatori.

E se a Giovanni Faenza del birrificio Ritual Lab di Formello (Rm) è andato il primo posto, alle sue spalle si è piazzato Marco Valeriani, che a Seregno ha fondato Alder dopo avere contribuito al successo di Hammer. Al terzo posto Luigi Recchiuti di Opperbacco di Notaresco (Te), quindi si torna in Brianza: quarto posto per Pietro Fontana e Matteo Bonfanti che dirigono i sapori della Birra del Carrobiolo di Monza. Chiude la top five del 2020 Mauro Salaorni di Birra Mastino di San Martino di Buon Albergo (Vr).

Le prime dieci posizioni

1° Giovanni Faenza del birrificio Ritual Lab di Formello (RM)

2° Marco Valeriani del birrificio Alder di Seregno (MB)

3° Luigi Recchiuti del birrificio Opperbacco di Notaresco (TE)

4° Pietro Fontana e Matteo Bonfanti del birrificio Birra del Carrobiolo di Monza (MB)

5° Mauro Salaorni del birrificio Birra Mastino di San Martino Buon Albergo (VR)

6° Marco Raffaeli del birrificio Mukkeller di Porto Sant’Elpidio (FM)

7° Josif Vezzoli del birrificio Birra Elvo di Graglia (BI)

8° Matteo Pomposini e Cecilia Scisciani del birrificio MC77 di Serrapetrona (MC)

9° Samuele Cesaroni della Brasseria della Fonte di Pienza (SI)

10° Luciano Landolfi del birrificio Eastside di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA