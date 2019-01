Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fermentobirra.it)

Marco Valeriani premiato a Firenze (Foto by Fermentobirra.it)

Il migliore birraio d’Italia apre un locale a Seregno: chi è Marco Valeriani Il migliore birraio d’Italia, l’artefice del successo di Hammer, si prepara a una nuova avventura: un locale nella sua Seregno, la città in cui è cresciuto. Ecco chi è Marco Valeriani.

Il migliore birraio d’Italia si trasferisce a Seregno e apre il suo beer pub: a raccontarlo è il sito specializzato Cronache di birra che in una intervista pubblicata giovedì 24 gennaio ha annunciato che Marco Valeriani, il mastro di Hammer, ha deciso di cambiare rotta e affrontare una nuova avventura.

L’obiettivo è un’attività con vendita diretta lontana dai grandi volumi di distribuzione. «Il nuovo progetto sarà un piccolo birrificio con pub a Seregno - ha dichiarato ad Alessandra Agrestini - dove sono nato e cresciuto. Sarà un birrificio dalle dimensioni ridotte, ma con le tecnologie adeguate, sia a livello impiantistico che di controllo, per poter creare birre di grande qualità. La maggior parte della vendita sarà concentrata nel pub sia come somministrazione che come asporto. Ci sarà anche un servizio di ristorazione ad accompagnare il tutto».

Nelle intenzioni di Valeriani l’apertura è programmata dopo il mese di giugno del 2019 e nella testa del birraio ci sono lager e pils, ma anche l’amaro delle birre americane, qualche omaggio al Belgio e anche birre scure con passaggi di maturazione nel legno.

Il birrificio Hammer è nato solo nel 2015 ma in un manciata di anni si è affermato come uno dei produttori più interessanti del panorama artigianale italiane. Dietro le ricette di successo c’era Marco Valeriani, che per due anni (la prima volta nel 2016) ha vinto il titolo di birraio dell’anno: il premio il 20 gennaio nell’annuale appuntamento organizzato da Fermentobirra, a Firenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA