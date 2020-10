La birra oggi e domani: il nuovo libro di Pietro Fontana del Carrobiolo di Monza Il mastro birraio Pietro Fontana firma un nuovo libro che racconta storia, geografia, aneddoti e tendenza del mondo della birra.

Certo la storia, il suo presente, ma anche quello che verrà: il pianeta birra ha una nuova guida ed è quella firmata da Pietro Fontana, il mastro birraio del Carrobiolo arrivato alla sua seconda fatica (si fa per dire) editoriale. Il volume è “Birra. Storia, aneddoti, tendenze” ed è pubblicato da White Star di Milano (144 pagine, 12.90 euro).

La copertina del libro di Pietro Fontana

Un libro per orientarsi e capire, partendo dall’abc, si direbbe, dal momento che nell’indici si trovano prima di tutto storia e geografia: com’è nata la fermentazione e quali sono i Paesi del mondo con le loro identità birrarie. Poi i sistemi di produzione per capire come e perché le birre non sono tutte uguali e infine la parte preponderante del volume uscito alla fine di settembre, “Gli universi delle birre”, perché di questo si tratta: di un singolo prodotto che è fatto di tanti pianeti diversi. Ciascuno con una sua lingua per parlare al palato. I testi di Pietro Fontana, fondatore del Piccolo opificio brassicolo Fermentum, per tutti la birra del Carrobiolo di Monza - realtà pluripremiata - sono affiancati dalle fotografie di Fabio Petroni.

La storia della birra nel libro di Pietro Fontana

© RIPRODUZIONE RISERVATA