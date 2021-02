Il maxipiano di Burago di Molgora e BrianzAcque per rete fognaria, strade pedonali e ciclabili Un progetto di oltre 8 milioni e mezzo di euro che prevede quindici interventi in cinque anni per risolvere le criticità sulla rete fognaria del comune di Burago di Molgora. Interesseranno anche tratti pedonali e ciclopedonali.

Quindici interventi per risolvere le criticità sulla rete fognaria del comune di Burago di Molgora. Sono quelli che l’amministrazione comunale e BrianzAcque hanno in programma per i prossimi cinque anni.

Il progetto, del valore di oltre 8 milioni e mezzo di euro, è frutto di un lavoro condotto in sinergia e collaborazione tra Comune e il gestore dei servizi durato diversi anni: “Il piano d’ambito del sistema fognario ha portato grandi risultati in merito agli studi creando una vera e propria mappa di criticità che interessa la nostra zona - spiega in un post su Facebook l’amministrazione comunale - Finalmente si concretizza la risoluzione ai fenomeni atmosferici sempre più frequenti, le cosiddette “bombe d’acqua””.

Burago Molgora interventi Brianzacque

Il primo intervento interesserà l’intercettazione delle acque “a monte” a via Dante, via Primo Villa e via Mazzini: “La particolarità dell’intervento è l’utilizzo di un materiale specifico che verrà installato dopo la scavazione per la sostituzione dei tubi: il materiale innovativo permette all’interno di non deteriorarsi”.

I lavori non si fermano solamente al sistema fognario: “Ma miglioreranno anche tratti pedonali e ciclopedonali; ad esempio verranno allargati alcuni passaggi pedonali per consentire accesso straordinario dei mezzi per interventi senza intralciare la quotidianità dei cittadini buraghesi. Inoltre verrà messa la base per il collegamento della Ciclabile nel tratto ad oggi mancante tra il semaforo e il cimitero”.

