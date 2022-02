Monza via carlo rota (Foto by Fabrizio Radaelli)

Il caso degli odori molesti di via Rota a Monza: «Da un anno una puzza terribile» Nella zona attorno a via Rota a Monza alcuni residenti segnalano odori molesti (qualcuno li definisce addirittura “terribili e disgustosi”) che si percepiscono da almeno un anno.

Più che la mascherina per proteggersi dal Covid in certi casi a Monza serve una molletta per tapparsi il naso. Nella zona attorno a via Rota alcuni residenti segnalano odori molesti (qualcuno li definisce addirittura “terribili e disgustosi”) che si percepiscono da almeno un anno. C’è chi dichiara che gli odori non si avvertono tutti i giorni ma solo periodicamente.

“Forse dipende da come tira il vento, ma anche dal fatto che essendo inverno si tende a tenere chiuse le finestre”.

E c’è chi, invece, sostiene che la situazione si sta facendo sempre più insopportabile e preoccupante: “Ogni giorno da oltre un anno l’aria in questa zona è irrespirabile - sostiene una residente - avverto un puzzo terribile ogni volta che esco di casa indipendentemente dall’orario. In alcune ore del giorno, addirittura, è impossibile tenere le finestre aperte. Al posto di fare entrare aria pulita nelle case i nostri appartamenti si trasformano in vere e proprie camere a gas. Non è possibile andare avanti così. Respirare queste puzze è dannoso per la nostra salute. In momenti come questi comprendo perfettamente che cosa siano costretti a subire gli abitanti di Taranto”.

Difficile valutare l’origine e la tipologia di questi odori. Qualcuno percepisce “un tanfo simile a quello della plastica bruciata” e ipotizza che da qualche parte, ma non necessariamente in città, ci siano discariche abusive sulla falsariga della “Terra dei fuochi” e chi avverte un non meglio definito odore di fogna o di escrementi animali.

“Che sia l’olezzo del depuratore che da san Rocco arriva fin qui?”, è una domanda.

L’assessore all’Ambiente Martina Sassoli, già lo scorso settembre, a fronte di numerose proteste dei cittadini, aveva lanciato un appello in consiglio comunale a segnalare nel modo più dettagliato possibile la persistenza di odori molesti all’indirizzo mail [email protected] per permettere ai tecnici dell’Arpa e del comune di verificare il problema.

