Grave incidente a Verano Brianza, donna ferita da un cancello

Grave incidente a Verano Brianza nel pomeriggio di giovedì 8 aprile: una donna è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un cancello in movimento. La dinamica e le cause sono al vaglio della polizia locale di Giussano intervenuta sul posto intorno alle 18. È accaduto in un’abitazione di via Umberto I, davanti al nuovo supermercato inaugurato di recente.

I soccorsi sono stati attivati in codice giallo, ma all’arrivo della Croce Verde di Lissone la situazione si è presentata più seria del previsto tanto da richiedere l’intervento di un elisoccorso che ha verricellato l’equipaggio sulla strada senza atterrare. Dopo i primi interventi, la donna è stata trasferita all’ospedale Niguarda a Milano in codice rosso.

