Incendio appartamento a Giussano via pontida. Sul posto 3 mezzi dei vigili del fuoco (Foto by Edoardo Terraneo)

Giussano, superlavoro per i vigili del fuoco: due interventi in mezzora Superlavoro per i vigili del fuoco nel pomeriggio di mercoledì a Giussano. Dopo quello al capanno agricolo al confine con Verano, altri due interventi nel giro di mezzora in vai Viganò e via Pontida.

Superlavoro per i vigili del fuoco nel pomeriggio di mercoledì a Giussano. Due gli interventi nel giro di mezzora. Alle 16.30 in via Viganò per l’incendio di una canna fumaria per cui erano stati allertati quattro mezzi. L’allarme è stato dato dai proprietari, alla fine sul posto l’autopompa di Seregno e l’autoscala di Desio hanno raffreddato e messo in sicurezza la struttura prima che potesse surriscaldare le traversine in legno del tetto.

Mezzora più tardi un altro allarme, questa volta da una palazzina di via Pontida. I mezzi impegnati in via Viganò si sono sganciati per intervenire in un appartamento. Fortunatamente l’intervento tempestivo ha limitato i danni a un gran fumo nero e forte che ha invaso i locali. Sul posto anche carro soccorso di Carate Brianza proprio per la presenza del fumo, ma per liberare i locali è stato sufficiente aprire le finestre.

Nel pomeriggio di mercoledì un altro intervento a Giussano per l’incendio a un capanno agricolo che minacciava una casa.

Incendio canna fumaria Giussano. Necessario l'intervento dell'autoscala

(Foto by Edoardo Terraneo)

