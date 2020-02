Giussano: brucia un capanno a ridosso di una casa, chiamate anche dalla Statale 36 Incendio in un capanno agricolo a Giussano. L’allarme è scattato dai residenti vicini che hanno anche cercato di contenere le fiamme prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Telefonate anche dalla Statale 36.

L’allarme è scattato dai residenti con la casa a ridosso dell’incendio e dagli automobilisti in transito sulla Statale 36. Momenti di apprensione a Giussano nel pomeriggio di mercoledì 12 febbraio per le fiamme che si sono sprigionate in un capanno agricolo e che hanno rischiato di lambire il tetto di una abitazione nel terreno confinante. Sul posto, quasi al confine con Verano Brianza, i vigili del fuoco da Seregno con l’autopompa e da Carate Brianza con l’autobotte. E un’ambulanza in prevenzione, che per fortuna non è dovuta intervenire.

Sono stati proprio i vicini a cercare di tenere sotto controllo le fiamme con l’acqua del giardino nel tempo servito ai pompieri per arrivare sul posto.

(Foto by Edoardo Terraneo)

