Giussano destina duemila euro per nutrire i gatti delle colonie feline Duemila euro sono stati destinati, dal Comune di Giussano,a un’associazione che sfama le colonie feline della città.

Duemila euro. È il contributo che l’amministrazione Citterio ha stanziato in favore dell’associazione “Cani&Mici per amici”, iscritta all’elenco comunale di Giussano, per sostenere le attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline presenti sul territorio. La promotrice dell’iniziativa è l’assessora Paola Ceppi con delega alla Protezione e tutela degli animali, che, sentita la presidente della onlus, Alessia Resnati, si è attivata prontamente per individuare una soluzione per garantire le migliori condizioni di tutela e benessere degli amici a quattro zampe.

«Parlando con le volontarie dell’associazione che si occupano della cura della colonie feline presenti sul territorio, è emerso come il Covid abbia impoverito la gente, e conseguentemente ridotto le donazioni di cibo. Abbiamo così deciso di dare un piccolo contributo alla onlus “Cani&Mici per amici” che sarà utilizzato anche per provvedere alle sterilizzazioni, che sono in capo all’Ats per le nostre colonie», ha spiegato l’assessora Paola Ceppi. “È importante salvaguardare la salute di questi gatti, anche per garantire l’aspetto igienico-sanitario. L’associazione che si occupa quotidianamente dell’accudimento dei mici randagi ci ha riferito che sono state individuate sul territorio di Giussano una settantina di colonie feline”, ha aggiunto, sottolineando che “una colonia è costituita da un gruppo più o meno numeroso di gatti, indipendentemente dal numero dei animali che la compongono, ne basta anche uno”.

