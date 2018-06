Fuochi d’artificio di San Giovanni al Parco di Monza a ritmo di “Angeli & Demoni” Sale l’attesa per i tradizionali fuochi d’artificio in Villa Reale, lo spettacolo pirotecnico a ritmo di musica che ogni anno attira migliaia di visitatori nel meraviglioso Parco della Reggia. Previsto nell’ambito della Sagra di San Giovanni, lo spettacolo si terrà nella serata di domenica 24 giugno, dalle 22, nell’area ex Ippodromo del Parco (di fronte a Villa Mirabello).

Sale l’attesa per i tradizionali fuochi d’artificio in Villa Reale, lo spettacolo pirotecnico a ritmo di musica che ogni anno attira migliaia di visitatori nel meraviglioso Parco della Reggia. Previsto nell’ambito della Sagra di San Giovanni, lo spettacolo si terrà nella serata di domenica 24 giugno, dalle 22, nell’area ex Ippodromo del Parco (di fronte a Villa Mirabello). Si tratta di uno degli appuntamenti di maggiore richiamo per i cittadini, tra le numerose iniziative promosse dal Comune per festeggiare il patrono di Monza.

Quest’anno lo spettacolo, dal titolo Angeli & Demoni, come riporta il sito della Reggia di Monza: «rappresenterà l’eterna lotta tra il bene e il male: una lotta descritta attraverso un artistico uso degli effetti pirotecnici e sottolineata da una coinvolgente colonna sonora intervallata da letture ispirate al tema conduttore della serata». Il programma musicale prevede questa scaletta: Jason Farnham - That Special Day; Audiomachine - Reaching; Danny Elfman - Hellboy II Titles; Atil Orvarsson - Wolf Attack; Audiomachine - The Battle; Giuseppe Vasapolli - King Attak; Lisa Gerrard - Now we are free; L. W. Beethoven - Inno alla Gioia.

In caso di maltempo, lo spettacolo è rinviato al giorno successivo

