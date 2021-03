Fiscalità locale, patto tra Desio e Assolombarda per attrarre investimenti in città Desio allunga la lista delle amministrazioni firmatarie delle collaborazioni con Assolombarda Milano, Monza e Brianza e Lodi per attrarre investimenti, imprese e start up sul territorio desiano e incentivare realtà economiche già presenti.

Desio allunga la lista delle amministrazioni firmatarie delle collaborazioni con Assolombarda Milano, Monza e Brianza e Lodi: è stata siglata un’intesa per l’avvio di monitoraggio e analisi della fiscalità locale. L’obiettivo è individuare possibili interventi operativi per attrarre investimenti, imprese e start up sul territorio desiano e incentivare realtà economiche già presenti. Sotto la lente di ingrandimento i tributi locali, le tariffe e gli oneri di urbanizzazione.

Gli uffici coinvolti dal patto saranno l’Area gestione risorse per il Comune e il Settore fisco e diritto di impresa per Assolombarda. Il patto si concretizzerà “in incontri di confronto e consultazione periodici, lo studio di possibili interventi operativi di semplificazione degli adempimenti anche attraverso il consolidamento dei canali digitali, già potenziati dall’amministrazione comunale, fino allo studio e adozione di misure di vantaggio e incentivazione finalizzate all’attrazione di nuove attività economiche sul territorio del Comune di Desio e alla riqualificazione di quelle già presenti”, spiega una nota.

«Siamo soddisfatti dell’intesa raggiunta – commenta il vicesindaco e assessore al Bilancio, Jennifer Moro - La linea che abbiamo impresso al Comune all’inizio del mandato è quella di individuare le azioni più efficaci per favorire le attività economiche esistenti e attrarne di nuove, soprattutto giovani e start up. In questo ultimo anno segnato dalla grave emergenza pandemica abbiamo agito su tutte le leve possibili per alleviare l’impatto dei tributi e delle tariffe comunali su famiglie e anche sulle imprese».

“L’accordo con Assolombarda ci aiuterà a lavorare ancora di più sulla leva fiscale per dare slancio al settore. La collaborazione e il confronto con le associazioni di categoria è un valore aggiunto che come amministrazione intendiamo preservare”, aggiunge l’assessore alle Attività economiche, Jenny Arienti .

