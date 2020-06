Principio d'incendio tetto Giussano via Treviso. Vigili del fuoco in azione con l'autoscala. (Foto by Edoardo Terraneo)

Fiammata dal quadro elettrico, intervento dei pompieri a Paina di Giussano Due famiglie senza corrente elettrica: sul posto i pompieri da Carate e Seregno per mettere in sicurezza l’impianto. Tecnici Enel al lavoro per ripristinare l’erogazione. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, a Paina di Giussano, per ridare la corrente elettrica a due famiglie di uno stabile di via Treviso. Probabilmente a causa di uno sbalzo di tensione, un quadro elettrico posto sotto una gronda ha fatto scoccare una fiammata che ha annerito la parete circostante e due appartamenti sono rimasti al buio. E’ accaduto mercoledì attorno alle 20.45. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Carate e Seregno con autoscale per mettere in sicurezza l’impianto. Tecnici Enel sono poi intervenuti per ripristinare l’erogazione il ripristino dell’erogazione.

