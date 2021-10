Festa di Lissone, torna il luna park e omaggio a Morricone con i musicisti della Scala Nella grande piazza del mercato (piazzale degli Umiliati), tornano le giostre dopo un anno sabbatico causa pandemia. La festa animerà il terzo fine settimana di ottobre con altri eventi speciali tra i quali un omaggio in musica

Festa di Lissone 2021: torna il Luna Park. Il Comune ha confermato che le attrazioni che da sempre entusiasmano numerosi appassionati e che vengono ospitate nella grande piazza del mercato (piazzale degli Umiliati), tornano dopo un anno sabbatico causa pandemia. La festa di Lissone animerà il terzo fine settimana di ottobre con altri eventi speciali che verranno dettagliati nei prossimi giorni. La conferma del Luna Park c’è già.

«Torna il Luna Park- dichiara l’assessore Alessandro Merlino - si potrà accedere in piazza del mercato solo previo controllo del green pass. Ci sarà anche la fiera in via Volturno, con le tradizionali bancarelle. Confermato anche il mercato del lunedì nelle vie del quadrilatero compreso tra via don Minzoni, e via San Martino. È stato un grosso lavoro riuscire a garantire la sicurezza e le norme anti Covid, ma l’amministrazione comunale ha voluto fortemente tornare alla normalità. A breve, uscirà un manifesto con tutte le iniziative». Un’anticipazione? «Durante la Sagra di Lissone - svela Merlino- ci sarà anche un concerto, sul sagrato della Prepositurale dal titolo “Omaggio al genio di Morricone”, con musicisti della Scala».

