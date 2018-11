Ferrovie: vertice tra Fontana e il ministro Toninelli con Trenitalia, Trenord e Rfi Mercoledì 14 novembre l’incontro fra il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il ministro Toninelli, Trenitalia, Trenord e Rfi. Sul tavolo il disastro della rete ferroviaria.

La conclusione è che “ i treni non si comprano al supermercato”, ma almeno c’è una data per il vertice a cinque: mercoledì 14 novembre il presidente della Regione Lombardia incontrerà il ministro dei trasporti Danilo Toninelli e i vertici di Trenitalia, Rfi e Trenord. Sul tavolo, il disastro della rete ferroviaria lombardia, che sarà discusso anche martedì 13 in consiglio regionale.

«Martedì ne discuteremo in Aula e dopo faremo le valutazioni anche per rispetto del Consiglio regionale» ha aggiunto Fontana a proposito del piano di emergenza presentato da Trenord alla Regione. E poi: «Gli autobus saranno utilizzati solo per corse che hanno meno di 50 passeggeri e in orari di non particolare utilizzo. Soprattutto non andremo ad incidere sulle tratte dei pendolari».

«Diciamo le cose come stanno - ha concluso Fontana - altrimenti è ovvio che sulla gente ha un impatto negativo. La situazione, purtroppo, è quella che è e i treni non si comprano al supermercato».

