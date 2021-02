Felini star in due video tra immagini e parole: la festa del gatto targata Enpa Monza Slideshow con gatti addottati al gattile e della colonia felina di via Buonarroti. I due video, ognuno della durata di due minuti, saranno pubblicati uno al mattino e l’altro al pomeriggio sulla pagina Facebook e Instagram di Enpa Monza

Per la “festa del gatto” che ricorre ogni anno il 17 febbraio, Enpa Monza ha messo in cantiere due iniziative. La prima, mercoledì 17 febbraio, è un evento “virtuale”: sui social di Enpa si potranno gustare due bellissimi video-slideshow dal titolo “Il mondo felino. Tra immagini e parole”. Per ciascun video sono state selezionate 18 fotografie che pongono l’accento su una caratteristica o un aspetto particolare della vita dei gatti (tra cui molti addottati al gattile di Monza o appartenenti alla colonia felina di via Buonarroti), abbinando a ogni immagine un celebre aforisma, battuta o proverbio.

Qualche esempio? L’incantevole Flavio che si gode una giornata soleggiata nel giardinetto del gattile con l’aforisma “I gatti sono gli inquilini del sole: dove c’è il sole c’è un gatto.” Oppure Saya, ex gattina dell’Asilo dei Cuccioli, nascosta dietro una tenda con la frase, presa dal romanzo La fattoria degli animali di Orwell, “Fu chiaro fin dall’inizio che ogni qual volta c’era un lavoro da fare, il gatto si rendeva irreperibile”. I due video, ognuno della durata di due minuti, saranno pubblicati uno al mattino e l’altro al pomeriggio su Facebook (enpa.monzaebrianza/) e Instagram (enpa_monzaebrianza/).

Sabato 20, invece, banco in centro Monza. Le volontarie Enpa saranno presenti dalle 9.30 alle 18.30 in via Italia, nei pressi della Feltrinelli (vicino a Largo Mazzini), con il tradizionale banco stracolmo di imperdibili idee regalo a tema felino e una selezione di interessanti libri sui gatti.

Esposizione fotografica (in sei grandi cartelloni saranno riportate tutte le 36 immagini con aforismi proposti nei video “Il mondo felino. Tra immagini e parole”) ma anche consigli felini: saranno a disposizione per tutta la giornata le consulenti della relazione felina Enpa per rispondere alle richieste di informazioni e di consigli sul comportamento dei gatti.

