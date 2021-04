“Favole della buonanotte” online con la biblioteca di Triuggio Saranno trasmesse in streaming le “Favole della buonanotte” organizzate dalla biblioteca di Triuggio.

La biblioteca civica di Triuggio propone “Letture in pigiama - Favole della buonanotte streaming on line”. Da mercoledì 21 aprile, per cinque settimane, si potrà partecipare da casa alla lettura di favole per bambini fino a 10 anni. Alice e Lucia leggeranno ed animeranno delle favole con i bambini e le loro famiglie, che ascolteranno il racconto di mondi fantastici da casa. E in pigiama. Gli incontri inizieranno alle ore 20,45. Per partecipare è necessario scrivere - indicando la propria email – a [email protected] Verrà inviato il link con cui partecipare, tramite la piattaforma Zoom. Informazioni in biblioteca: 0362.970645.

© RIPRODUZIONE RISERVATA