Fase 2, Monza riapre: mercati, uffici , musei, biblioteche (e divieti di sosta) LEGGI Il Parco - Non solo Parco di Monza e giardini. Da martedì 19 maggio in città riaprono diversi servizi: i mercati anche non alimentari, musei e biblioteche, uffici e divieti di sosta per lavaggio strade

Non solo Parco di Monza e giardini. Da martedì 19 maggio in città riaprono anche i mercati rionali per la vendita di tutti i generi merceologici. Dopo il mercato alimentare, da giovedì 21 maggio tornano quindi le bancarelle anche in piazza Trento e Trieste.

L’area dei mercati sarà delimitata da transenne e sorvegliata dagli agenti della polizia locale con ingressi contingentati per evitare assembramenti.

Disco orario e lavaggio strada saranno reintrodotti a partire da lunedì 25 maggio e con loro anche i divieti di sosta.

È prevista la riapertura graduale di uffici e servizi pubblici comunali, a partire da quelli indifferibili nonchè degli sportelli di front-office a servizio dei cittadini e delle attività produttive. I Musei Civici – Casa degli Umiliati e le sale espositive comunali riaprono da mercoledì 20 maggio; le biblioteche da venerdì 22 maggio per le sole attività di prestito/restituzione libri e dal 27 è in programma anche la riapertura delle sale studio.

Gli Infopoint turistici riaprono dal 25 maggio.

