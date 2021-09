F1, 100 biglietti per il Gp d’Italia da Regione Lombardia ai ragazzi tramite gli oratori Sono 100 i biglietti per il Gp d’Italia che Regione Lombardia ha destinato a ragazzi e ragazze tramite gli oratori lombardi.

Sono 100 i biglietti per il Gp d’Italia che Regione Lombardia ha destinato a ragazzi e ragazze tramite gli oratori lombardi. Venerdì 10 settembre, primo giorno del lungo weekend all’autodromo nazionale, è in programma l’incontro tra l’assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini e i ragazzi invitati al Gran Premio per proseguire anche con loro il percorso di confronto avviato negli scorsi mesi che porterà alla prima ’Legge regionale per i giovani’.

