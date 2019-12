Esselunga, torna il concorso di Natale: in palio 100 auto Esselunga torna a regalare auto con il concorso di Natale previsto fino al 31 dicembre (da l 12 dicembre) in tutti gli store.

Esselunga torna a regalare auto con il concorso di Natale previsto fino al 31 dicembre (da l 12 dicembre) in tutti gli store. Il concorso prevede premi a vincita immediata e 100 auto Mini in palio con l’estrazione finale del 14 gennaio 2020. I clienti dei supermercati fondati da Bernardo Caprotti ricevono grazie alla carta fedeltà dei “gratta e vinci” ogni 30 euro di spesa o 50 punti fragola per provare a vincere subito un gioco da tavolo, spumante, un bracciale, uno srmartphone Apple. Gli scontrini generano anche dei codici per partecipare all’estrazione finale.

LEGGI Esselunga apre per la prima volta le porte della produzione

Il concorso accompagna il lancio della nuova campagna pubblicitaria natalizia firmanda Armando Testa: protagonita un pupazzo di neve che, ricevuta una carota come naso, va a scoprire il supermercato, tornando a casa in macchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA